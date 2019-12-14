لبنان – يعتبر الليمون حليفاً للأشخاص الذين يريدون خسارة الوزن. فهو يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن والمكونات التي يمكنها محاربة أمراض القلب والالتهابات ومشاكل الهضم والتنفس.

ومن الممكن الاعتماد عليه أيضاً لتحضير وصفات تساهم في حرق دهون الجسم ومنها وصفة الليمون الأخضر والعسل.

ولذلك يجب توفير هذه المكونات: 5 حبات ليمون خضراء، ليترين من الماء وملعقتين وسط من العسل الطبيعي.

تغسل حبات الليمون بالخل الأبيض وتقطع وتعصر وتوضع القشور في الماء على النار حتى الغليان.

تنزع عن النار ويترك الماء ليبرد. يصفى جيداً ويسكب في عبوة ثم يضاف العسل وعصير الليمون.

يحفظ المزيج في الثلاجة لمدة يوم إلى يومين ويمكن بعد ذلك شرب القليل منه في الصباح قبل الفطور وقبل كل وجبة رئيسية. وينصح بفعل ذلك لمدة أسبوعين فقط، 3 مرات سنوياً. ومن الأفضل تجنب ذلك في حال المعاناة من مشاكل معوية او صفراوية أو كلوية.

لكن من أجل خسارة الوزن بفعالية يجب استشارة الاختصاصيين وممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي لا يحتوي على الكثير من الدهون والسكر والملح.

كذلك من الضروري تناول الأطعمة الغنية بالمكونات الغذائية وشرب كمية كافية من الماء وعدم الأكل في الفترة الفاصلة بين الوجبات والنوم لما لا يقل عن 7 إلى 8 ساعات يومياً.

وكالات