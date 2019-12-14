ليبيا – أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلواليوم السبت، أن بلاده متمسكة بالدفاع عن ما وصفها بـ”حقوقها ومصالحها” في شرق البحر المتوسط في شارة منه للإتفاقية المخالفة لقانون البحار بين السراج وتركيا.

أوغلو قال في تغريدة عبر حسابه الرمي بموقع “تويتر” إنه التقى رئيس الرئاسي فائز السراج، على هامش فعاليات منتدى الدوحة لمناقشة مذكرة التفاهم الموقعة بين أنقرة وطرابلس حول ترسيم الحدود البحرية”.

وأضاف وزير الخارجية التركي قائلا: “ناقشنا مذكرة تفاهم، وأكدنا أننا سنستمر في الدفاع عن حقوقنا ومصالحنا الشرعية في شرق البحر المتوسط”.