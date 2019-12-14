بكين – افادت وزارة التجارة الصينية، الجمعة، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى البلاد صعدت بنسبة 6 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر 11 الأولى من عام 2019.

وأضافت الوزارة في بيان، أن الاستثمارات الأجنبية ارتفعت إلى 845.9 مليار يوان (121.2 مليار دولار) في الفترة بين يناير/كانون الثاني – نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وأشار البيان إلى تأسيس ما مجموعه 36 ألف و747 شركة جديدة أجنبية التمويل في تلك الفترة.

وفي 2018، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين 3 بالمائة على أساس سنوي ليسجل 135 مليار دولار، وفق بيانات رسمية.

ويسعى ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى تقليص القيود على الاستثمار الأجنبي وتذليل المصاعب التي تواجه الشركات الأجنبية.

وتؤكد الصين مرارا عزمها السماح بالملكية الكاملة للأجانب في قطاعات أوسع من الاقتصاد، وتخفيض عدد القطاعات التي بها قيود أو حظر على الاستثمارات الأجنبية.

وتدفع الصين باتجاه زيادة الفرص أمام الشركات الخاصة والمستثمرين الأجانب لتحفيز الاقتصاد، في مواجهة ضعف الطلب المحلي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

(الدولار = 6.9 يوان صيني)

الأناضول