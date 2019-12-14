ليبيا- أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيان بشأن استهداف مواقع عسكرية في مدينة مصراته وبعد متابعة دقيقة لمعلومات استخبارية متواترة عن شحن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمدرعات والمعدات العسكرية المتنوعة من عدة منافذ تركية بحرية وجوية إلى المنافذ البحرية والجوية التي تسيطر عليها مليشيات حكومة الوفاق.

القيادة العامة أعلنت في بيان لها وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للناطق الرسمي باسم الجيش عن رصد وصول هذا الدعم العسكري التركي لمنافذ مدينة مصراته البحرية والجوية وتم تتبع نقل هذه الشحنات العسكرية من هذه المنافذ الى مواقع تخزينها المختلفة بما فيها الكلية الجوية بمدينة مصراته التي تم تخزين الطائرات المسيرة TB2 فيها لاستخدامها ضد الجيش الليبي انطلاقاً من مطار مصراته.

وجاء في نص البيان” هذه ليست ادعاءات بل هي حقائق تأكدت علناً بظهور هذا الدعم العسكري التركي الفاضح حيث تمكن ابطال الجيش الليبي اليوم من إسقاط طائرة مسيرة تركية من نوع TB2 في طرابلس كانت قد اقلعت من مطار مصراته علماً انه تم الفترة السابقة تدمير كل هذه الطائرات قبل ان تعود للظهور مجدداً اليوم ، كما تأكد أيضاً ظهور هذا الدعم العسكري التركي الاستغلالي في صورة بشعة اخري عندما تمكن ابطال الجيش من تدمير عدة مدرعات تركية جديدة من نوع كيربي في معركة تحرير طرابلس بواسطة الاسلحة المضادة للدروع”.

وبناء على ذلك الرصد قام سلاح الجو الليبي بالتخطيط الدقيق لاستهداف مواقع تخزين الطائرات المسيرة التركية TB2 بالكلية الجوية العسكرية بمصراته وتم تخصيص القدرات المناسبة من سلاح الجو اللازمة لتنفيذ هذه المهمة حيث تم استهداف هذه الشحنات بمواقع تخزينها وتدميرها بنجاح ودقة عالية وقد نتج عن هذه الاستهدافات انفجارات متتالية واحتراق هناجر الطائرات التركية المسيرة.

وكشفت القيادة العامة للقوات المسلحة للمجتمع الدولي وللشعب الليبي ولسكان مدينة مصراته انها رصدت أيضاً وصول ونقل وتخزين شحنات عسكرية تركية في مواقع مدنية غير ملائمه لتخزين معدات خطرة من الأسلحة والذخائر والمعدات حيث يتبع بعضها مخازن شركات تجارية مدنية ويقع بعضها قرب المناطق السكنية ورغم ان القانون الدولي الإنساني يعتبر ان الموقع المدني الذي يستخدم لأغراض عسكرية هدف عسكري مشروع في النزاعات المسلحة الا أن القائد العام للقوات المسلحة وجهه بعدم استهداف هذه الأهداف الخطرة في الوقت الحالي حرصاً على سلامة سكان ومرافق مدينة مصراته بشرط عاجل هو نقل هذه الشحنات العسكرية التركية الخطرة من مواقع تخزينها الحالية المخالفة للامان والسلامة ولقانون النزاع المسلح بعيداً عن أماكن السكان المدنيين وإلا فانه سيتم استهدافها دون تردد ودون تأخير بعد هذا الإنذار الأخير والتحذير الصريح.

ودعت القيادة العامة سكان مدينة مصراته إلى الابتعاد عن هذه المواقع الخطرة بسرعة لتجنب استخدامهم من قبل المليشيات كدروع بشرية لحماية مخزون العسكري.

كما نوّهت للمجتمع الدولي وللشعب الليبي ولسكان مصراته انه بموجب الشرائع السماوية والقانون الدولي فان استخدام المرافق المدنية لأغراض عسكرية يحولها لاهداف عسكرية مشروعة للقوات المسلحة وعليه تحذر القيادة العامة من مخالفة هذه الشرائع والقوانين ثم الخروج بعد ذلك ببيانات غير مسؤولة وتصريحات مكذوبة باستهداف الجيش لمرافق مدنية بحته دون بيان عين الحقيقة بمهنية وحيادية.

وأشارت إلى أن لديها معلومات استخبارية دقيقة جداً عن عمليات شحن جديدة لمعدات عسكرية تركية علي سفن عسكرية ومدنية تركية وغير تركية حيث تم إبحار بعضها من مواني تركيا لمؤاني مصراته وطرابلس والخمس وجاري تحميل بعضها الان وهو ما يعتبر خرق جديد وعلني وفاضح لقرار حظر الأسلحة إلى ليبيا، محذرةً سفن وطائرات الشحن المدنية من نقل المعدات العسكرية التركية إلى جميع منافذ ليبيا وإلا انها سوف تكون هدف مشروع لسلاح الجو الليبي وهو إنذار علني ونهائي.

كما دعت القيادة العامة للقوات المسلحة مجدداً إلى عدم الزج بمدنية مصراته التي تعتبر العاصمة الصناعية لليبيا لأتون معركة الكرامة فقد أصبحت مدينة مصراته تستخدم مؤخراً وبصورة لافته في المجهود العسكري لمليشيات حكومة الوفاق المزعوم التي باعت وتنازلت مؤخراً عن ثروات الشعب الليبي للأتراك مقابل بعض المعدات العسكرية الرخيصة والتي تم تدمير بعضها من قبل سلاح الجو الليبي.

وطالبت في بيانها سكان مدينة مصراته رفض تخزين هذه الذخائر قرب أحيائهم السكنية ومطالبة تجار السلاح وقادة المليشيات الإرهابية بإخراج هذه الذخائر الخطرة بعيداً عن تواجد السكان المدنيين المسالمين.