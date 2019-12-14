الولايات المتحدة – اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن المشرعين الديمقراطيين “يبتذلون” عملية العزل من خلال الحملة التي يشنونها ضده، محذرا إياهم من انتقام الجمهوريين منهم لهذا “الاحتيال” مستقبلا.

وأكد ترامب، في تصريح صحفي أدلى به مساء الجمعة خلال لقاء مع نظيره من الباراغواي، ماريو عبده بنيتيس، أنه لا يعارض عملية قضائية طويلة الأمد حول عزله، وقال في هذا السياق: “لا أعارض عملية طويلة الأمد لأنني أريد أن أرى المسرب الذي يعد محتالا. يروق لي سواء العملية الطويلة أو القصيرة”.

وأضاف ترامب: “كل هذا احتيال ويجب منع حدوث ذلك، لأن هذا الأمر سيئ جدا بالنسبة إلى بلادنا. الحديث يدور عن ابتذال عملية العزل”.

وتابع مهددا: “أريد أن أقول لكم إنه في يوم ما، سيتولى رئيس ديمقراطي هذا المقعد عندما ستكون الأغلبية في مجلس النواب لدى الجمهوريين. ويبدو لي أنهم سيستذكرون هذه الأحداث”.

وصادقت اللجنة القضائية لمجلس النواب الأمريكي، في وقت سابق من الجمعة، على مادتين من لائحة الاتهام بحق سيد البيت الأبيض في إطار التحقيق بشأن مسألة عزله.

وتشمل المادة الأولى إساءة استخدام السلطة، بينما تتعلق المادة الثانية بعرقلة تحقيق مجلس النواب.

ومن المتوقع أن يتم بعد ذلك طرح هاتين المادتين للتصويت في مجلس النواب بتشكيلته الكاملة، يوم الأربعاء المقبل، ليقرر ما إذا يجب المصادقة على إعلان عزل الرئيس الأمريكي.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن الديمقراطيين أطلقوا عملية العزل من أجل الحصول على ميزات سياسية، لكنه شدد مع ذلك على أن مستوى شعبيته تتجاوز كل الحدود قبيل انتخابات الرئاسة عام 2020.

المصدر: وكالات