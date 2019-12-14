كوريا ج – أفادت أكبر جريدة في كوريا الجنوبية بأن إيران تطلب من حكومة البلاد تسديد مستحقات نفطية بقيمة مليارات الدولارات لم تدفعها سيئول بعد بسبب التزامها بالعقوبات الأمريكية ضد طهران.

ونقلت صحيفة “تشوسون إلبو”، عن مسؤولين لم تكشف عن أسمائهم قولهم إن وزارة خارجية إيران أعربت لسفير كوريا الجنوبية لديها عن “أسفها الشديد” إزاء عدم تسديد سيئول سبعة تريليونات وون (ستة مليارات دولار) مستحقة مقابل نفط خام كانت قد استوردته من الجمهورية الإسلامية، حسب وكالة “بلومبرغ”.

وأوضحت الصحيفة أن حكومة سيئول أودعت هذه الأموال في مصرفين كوريين جنوبيين قبل أعوام، لكنها لم تحوّل بعد إلى بنك إيران المركزي بسبب العقوبات الأمريكية.

وأكدت الصحيفة أن مؤسسات رسمية إيرانية أخرى، بما فيها البنك المركزي، قدمت أيضا شكاوى على عدم دفع سيئول المبلغ، غير أن كوريا الجنوبية في المقابل أبدت نيتها التعاون مع الولايات المتحدة من أجل ضمان تسديد هذه المستحقات.

المصدر: بلومبرغ