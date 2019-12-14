ليبيا – استقبل رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال اليوم السبت رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح وجاء اللقاء ضمن سلسة لقاءات عقدها المستشار صالح ضمن مشاركته في منتدى الشباب العالمي المقام بشرم الشيخ.

المستشار صالح اكد خلال الاجتماع بان مجلس النواب الليبي يعمل حثيثا لسحب الاعتراف بحكومة الوفاق غير الشرعية، مثمناً دور البرلمان المصري في تنديده بالاتفاقية المزعومة بين السراج وأردوغان.

ومن جانبه أكد المستشار الاعلامي لرئيس المجلس حميد صافي في تصريحات صحفية ان لقاء المستشار صالح مع نظيره المصري كان ايجابيا ونوقشت فيه عديد النقاط الهامة الخاصة باخر التطورات المهمة.

وأشار صافي إلى أن المستشار عقيلة صالح أكد على ان القوات المسلحة العربية الليبية تقوم بدورها الكبير في معركة طرابلس لتخليصها من الإرهابيين .

وكشف حميد صافي في ختام تصريحاته على أن المستشار صالح قد سلم رسالة رسمية لنظيره المصري يوضح فيها عدة نقاط قانونية لبطلان اتفاقية تركيا والسراج ويطالب فيها البرلمان المصري بسحب الاعتراف بحكومة السراج.