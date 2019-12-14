مصر – أعلن الأهلي المصري، اليوم الجمعة، بشكل رسمي، ضم محمود عبد المنعم “كهربا”، لاعب ديبورتيفو أفيس البرتغالي والزمالك سابقا، في أولى صفقات “المارد الأحمر” في الانتقالات الشتوية.

وقال مدير التسويق والتعاقدات في الأهلي، إن فريقه تعاقد مع “كهربا” لمدة أربع سنوات ونصف، في صفقة انتقال حر.

وتواجد “كهربا” في مقر الأهلي صباح اليوم، لالتقاط الصور التذكارية الخاصة بتقديمه إعلاميا، والكشف عن تفاصيل الصفقة التي أثارت جدلا طويلا في الفترة الأخيرة.

وجاء التعاقد مع كهربا من أجل تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب إلى التدريبات الخاصة بالفريق وفقا للموعد الذي يحدده المدير الفني للأهلي.

ورحل “كهربا” عن الزمالك مطلع الموسم الجاري دون علم ناديه، للاحتراف في صفوف ديبورتيفو أفيس البرتغالي، بداعي بطلان عقده وأحقيته في عدم الاستمرار داخل القلعة البيضاء.

المصدر: وكالات