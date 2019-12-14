كوريا الجنوبية – تقدمت سامسونغ لمكتب الفكرية الأوروبي EUIPO ببراءة اختراع لتطوير تقنية جديدة تسهل عرض بيانات جهاز إلكتروني ذكي على شاشة جهاز آخر.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن تقنية Samsung Tap View ستوفر لمستخدمي الأجهزة الإلكترونية كالهواتف والساعات والنظارات الذكية والحواسب اللوحية من عرض محتوى أجهزتهم على شاشة التلفزيونات الذكية بنقرة زر على الأجهزة أو على التلفاز.

ومن المفترض أن تتوافق هذه التقنية مع مختلف أنواع الأجهزة والهواتف الذكية الحالية، ومع التلفزيونات الذكية التي ستكشف عنها سامسونغ في معرض الإلكترونيات السنوي CES 2020 الذي سيعقد مطلع العام القادم، ومع مختلف أنواع شبكات الإنترنت اللاسلكية وشبكات بلوتوث.

وستشبه هذه التقنية من حيث مبدأ العمل تقنيات Chromecast المتوفرة حاليا من غوغل، لكنها ستكون أكثر بساطة وأسهل استخداما من تلك المذكورة، كون تقنيات غوغل تتطلب بعض الخبرة في التعامل معها لضبط إعدادات اتصال الهاتف الذكي بالتلفاز.

ويعتمد مستخدمو هواتف سامسونغ حاليا على عدة تقنيات وتطبيقات لعرض محتويات شاشة هاتفهم على شاشة التلفاز، كتطبيق SmartThings الذي فيه ميزة مدمجة لهذا الغرض، وخدمة AllShare Cast التي طورتها سامسونغ.

وكانت سامسونغ قد أطلقت منذ مدة تطبيق PlayGalaxy Link الذي يمكن المستخدمين من بث الألعاب الإلكترونية على شاشات هواتف Galaxy الذكية.

وكالات