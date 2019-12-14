صحيفة فرنسية تسخر من رئيس وزراء بريطانيا بعد فوز حزبه بالانتخابات (صورة)

فرنسا – نشرت مجلة “ليبراسيون” الفرنسية على صفحتها الأولى، اليوم السبت، صورة ساخرة عن زعيم المحافظين البريطانيين، بوريس جونسون، إثر فوز حزبه في الانتخابات التشريعية.

ووضعت “ليبراسيون” على صفحتها الأولى، وجه بوريس جونسون على جسد الملكة إليزابيث.

وعلقت على فوز المحافظين قائلة: “مع فوز المحافظين على نطاق واسع في الانتخابات العامة، أعطى البريطانيون الآن تفويضا واضحا إلى بوريس جونسون لإنهاء الخروج من الاتحاد الأوروبي”.

وتصدر فوز زعيم المحافظين البريطانيين بوريس جونسون في الانتخابات العامة، الصفحات الأولى في جميع أنحاء العالم، حيث حقق فوزا ساحقا على حساب “حزب العمال”، ما يعني أن المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد الأوروبي نهاية يناير المقبل، بعد سنوات من الخلافات.

وبعنوان كبير، كتبت صحيفة “بيلد” الألمانية: “النصر الساحق لبريكست بوريس!”، في حين لخصت ريبابليكا الإيطالية تقاريرها بـ “وداعا أوروبا”، وأشارت إلى أنه أكبر انتصار للمحافظين منذ مارغريت تاتشر في عام 1987، فيما تحدثت صحف أخرى عن “إعصار بوريس” و”زلزال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.

المصدر: RT + صحف عالمية