كوريا الشمالية: على الولايات المتحدة الامتناع عن الاستفزازات إذا كانت تريد أن تنهي هذا العام بسلام

كوريا الشمالية: على الولايات المتحدة الامتناع عن الاستفزازات إذا كانت تريد أن تنهي هذا العام بسلام

كوريا ش – دعت كوريا الشمالية، اليوم السبت، الولايات المتحدة وحلفاءها إلى التوقف عن “الاستفزازات”، مؤكدة استعداد القوات المسلحة الوطنية لتنفيذ أي أمر يصدر عن زعيم الدولة، كيم جونغ أون.

ونقلت الوكالة عن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بكوريا الشمالية، باك جونع تشون، قوله إن التجارب العسكرية الأخيرة التي نفذتها بلاده كان الهدف منها ردع تهديدات نووية تأتي من الولايات المتحدة.

ووجه المسؤول العسكري تحذيرا لـ “القوى المعادية”، ومنها الولايات المتحدة، قائلا إن عليها الامتناع عن استفزاز كوريا الشمالية، إذا أرادت أن تنهي هذا العام بسلام، وفقا للوكالة.

وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان بيونغ يانغ عن إجرائها تجربة ثانية بقاعدة مخصصة لإطلاق أقمار صناعية وصواريخ.

وحدد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون نهاية العام الجاري كسقف زمني لمفاوضات بلاده مع الولايات المتحدة بشأن تخلي بيونغ يانغ عن برنامجها النووي، محذرا من أن بإمكانه انتهاج “نهج جديد” في حال عدم تقديم الولايات المتحدة تنازلات لكوريا الشمالية.

المصدر: رويترز