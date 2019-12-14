ألمانيا – يحذر الأطباء من زيادة الدهون هي البطن، لأنها ترتبط بالأعضاء الداخلية مثل الكبد والبنكرياس والقلب والكلى والمرارة. وتتعدّد الأسباب التي تؤدي إلى تراكم الدهون حول هذه المنطقة، نذكر منها:

* قلة النشاط البدني، وتناول أطعمة غير صحية، مثل الأطعمة السريعة الغنية بالدهون والمخبوزات الجاهزة واللحوم المصنّعة.

* التقدم في العمر من أسباب تراجع قدرة الجسم على حرق الدهون، وتزداد هذه المشكلة لدى النساء بعد سن اليأس.

* نقص النوم، وعدم حصول الجسم على ساعات الراحة المطلوبة يؤثر على توازن الهرمونات، ويتسبب في زيادة الشهية، والميل للخمول وقلة النشاط البدني.

* التوتر والضغوط أحد أسباب اشتهاء السكريات والدهون، وزيادة هرمون الكورتيزول الذي تترتب عليه زيادة هرمونات الجوع.

* تناول أطعمة معينة تتسبب في زيادة الكرش، مثل: المشروبات الغازية والسكرية، ومخبوزات الدقيق الأبيض، والدهون الحيوانية.

وكالات