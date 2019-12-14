ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري محمد معزب إن المعارك الدائرة في طرابلس يمكن أن تتحول إلى حرب شوارع.

معزب لفت في حديثه لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الجمعة إلى أن المناطق التي تدور فيها المعارك الآن لا يتواجد فيها سكانها إلا أنه حال دخول من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) إلى العاصمة طرابلس يحول المشهد إلى عمليات دامية على حد زعمه.

وبشأن ما تردد عن هروب بعض الشخصيات إلى خارج ليبيا إشار إلى عدم خروج أي من أعضاء المجلس الرئاسي أو الوزراء أو أعضاء مجلس الدولة.

ونوّه إلى أن ماوصفه بـ” التصعيد” الذي أقدم عليه المشير خليفة حفتر سيؤدي إلى سقوط الكثير من الضحايا من الطرفين وأن من وصفهم بـ”القوات المهاجمة للعاصمة” لن تتمكن من الدخول إلى طرابلس.

وشدد على أن مسلحي الوفاق لديهم الكثير من القوات التي لم تدخل المعارك حتى الآن وأن الحرب ستستمر لشهور وستؤدي إلى إزهاق أرواح الكثير من المواطنين إثر اكتظاظ العاصمة بالسكان.

كما استطرد حديثه:” قوات الوفاق قد تلجأ إلى طلب الدعم من تركيا إذا ما وجدت نفسها مضطرة لطلب الدعم إلا أنه وحتى اللحظة لم تقم قوات الوفاق بأي طلب من هذا القبيل، فيما ردت حكومة الوفاق على استفسار المجلس بشأن ما أثير حول إرسال قوات تركية لليبيا بأنها ليست بحاجة للدعم التركي في الوقت الراهن، الجميع يأمل أن تحل الأزمة داخلياً وألا تحدث عمليات استقطاب خارجية”.