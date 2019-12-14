الولايات المتحدة – إذا كنت قد اشتريت مؤخرا شيئا من متجر تقليدي، فقد تلاحظ تزايد إعلانات فيسبوك التي تراها مرتبطة بهذا المتجر أو المنتج الذي اشتريته.

هذه الظاهرة التي يشتكي منها أغلب المستخدمين ليست مصادفة، فمن خلال شراكاتها مع تجار التجزئة، يتعرف فيسبوك على ما يقوم المستخدمون بشرائه سواء عبر الإنترنت أو من خلال المتاجر. يتم استخدام هذه البيانات نهاية المطاف لتوجيه الإعلانات للأشخاص، استنادا إلى ما يحتمل أن ينفقوا عليه.

ويمكن لأي نشاط تجاري إرسال معلومات إلى فيسبوك حول العملاء، تشمل البريد الإلكتروني أو الاسم أو رقم الهاتف، وسجل ما اشتروه. ويطابق فيسبوك هذه المعلومات مع ملفات تعريف المستخدمين، مما يتيح لرجال الأعمال استهداف هؤلاء الأشخاص مباشرة بالإعلانات.

ويستخدم مجموعة من عملاء الإعلانات الكبار على فيسبوك هذه المعلومات، منهم على سبيل المثال ماكيز Macy’s ودكس سبورتنغ غودز.

ومعروف أن أموال الإعلانات تشكل حصة الأسد من إيرادات فيسبوك التي وصلت 17.6 مليار دولار بالربع الثالث من 2019، حيث جاء 17.3 مليارا من الإعلانات. ومما يجعل فيسبوك جذابا للمعلنين المعلومات الديموغرافية الدقيقة عن المستخدمين التي يقدمها، ويتم نشرها من خلال الأدوات التي تسمح بالإعلانات شديدة الاستهداف.

خطوات استهدافنا:

طلب موقع بيزنس إنسايدر من فيسبوك شرح آلية تعرفها على مشتريات الأشخاص دون اتصال بالإنترنت. إليك كيفية ذلك وطريقة إلغاء الاشتراك.

– تبدأ العملية عند شراء شيء ما، إما عبر الإنترنت أو في متجر. وقد يحتفظ بائع التجزئة بمعلومات عنك من عملية الشراء.

– إذا أراد بائع التجزئة استهداف هؤلاء العملاء من خلال إعلانات فيسبوك، فيمكنه إرسال تفاصيل لفيسبوك حول ما تم شراؤه، إلى جانب المعلومات التي يمكن أن تتطابق مع هذا الشراء إلى ملف تعريف فيسبوك.

– يمكن أن تتضمن المعلومات الشخصية المرسلة من قبل الشركة اسمك أو بريدك الإلكتروني أو هاتفك أو تاريخ ميلادك.

– لا يحتاج فيسبوك سوى إلى بضع نقاط بيانات من تجار التجزئة لإنشاء “جمهور مخصص” أو مجموعة من المستخدمين الذين يحددهم أنهم قد قاموا بالتسوق من بائع التجزئة هذا.

ووفقا لدراسة نشرت في وقت سابق من هذا العام، فإن الخوارزميات قادرة على تحديد هوية الأشخاص بثقة استنادا إلى عدد قليل من نقاط البيانات المجهولة الهوية، وعدد قليل من الشركات لديها الكثير من بيانات المستخدم مثل فيسبوك.

– تجزئة جميع معلومات التعريف قبل إرسالها من تجار التجزئة إلى فيسبوك ثم حذفها بعد استخدامها لمطابقة المستخدم بالشراء، وفقًا لمتحدث باسم الشركة.

تجزئة البيانات ممارسة شائعة لخصوصية البيانات تقوم بتحويل بيانات النص العادي إلى تعليمات برمجية يمكن قراءتها فقط بواسطة خوارزمية.

– بعد حذف بيانات التجزئة، تبقى المطابقة، أي أن فيسبوك استخدم المعلومات من تجار التجزئة لمطابقة ملفات تعريف المستخدمين المحددة مع هذا النشاط التجاري.

من هناك، يمكن لبائعي التجزئة شراء إعلانات على فيسبوك سيتم عرضها مباشرةً على “جمهور مخصص” للمستخدمين المطابقين لها، ويستخدم العديد من تجار التجزئة هذه الأدوات الإعلانية.

وقال متحدث باسم سبورتنغ في ديكس في بيان “من خلال زيارات المتجر للجمهور المخصص، أعدنا إشراك العملاء الذين زاروا أحد متاجرنا بإعلان مستهدف على فيسبوك، وباستخدام جمهور يشبه شكله، تم إنشاؤه من أشخاص مماثلين لأولئك الذين زاروا متجرنا، فتحوا جمهورا أوسع من العملاء الجدد حتى نتمكن من الوصول إلى المبيعات والمبيعات المتزايدة”.

وذكر أحدهم أن متاجر التجزئة قد استخدمت إعلانات فيسبوك لزيادة مبيعاتها داخل المتجر.

وقال “لقد شجعتنا النتائج الإيجابية التي رأيناها في المتجر ، ونحن متحمسون لمواصلة اختبار مجموعة أدوات فيسبوك غير المتصلة بالإنترنت لتعزيز نمونا”.

كيف يمكن إلغاء هذه الخاصية؟

يمكن للمستخدمين إلغاء الاشتراك في خدمة “الإعلانات استنادا إلى الأحداث في وضع عدم الاتصال” من خلال الانتقال إلى إعدادات فيسبوك الخاصة بهم، واختيار “الإعلانات” وعدم السماح “بالإعلانات التي تستند إلى بيانات من الشركاء”.

يوفر فيسبوك أيضا أداة للسماح للأشخاص بالتحقق مما إذا كان الإعلان يستهدفهم على وجه التحديد. ولاستخدام الأداة، حدد “لماذا أرى هذا الإعلان؟” من القائمة المنسدلة في أعلى يمين الإعلان.

وكالات