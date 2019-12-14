ليبيا – استقبل رئيس الرئاسي فائز السراج مساء اليوم السبت بمقر اقامته بالعاصمة القطرية الدوحة وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني بحضور وزير خارجية الوفاق محمد سيالة.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي للسراج مستجدات الاوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجدد الوزير القطري خلال اللقاء رفض بلاده لما وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة على العاصمة)، مضيفاً بأن قطر تدعم حكومة الوفاق التي وصفها بـ” الشرعية”.

واتفق الجانبان على أهمية تفعيل علاقات التعاون في مجالات حيوية مختلفة، بما يخدم مصالح البلدين.