ليبيا – أعترض الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط اليوم الأحد على وصف الأحداث التي شهدها العالم العربي منذ 2011 بـ “الربيع العربي“.

أبو الغيط وخلال جلسة “التحديات الراهنة للسلم والأمن الدوليين” في فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ من “مطامع بعض الدول في البجر المتوسط، ومحاولات بعض الدول الأخرى السيطرة على مضايق وممرات مائية” قال إن الأحداث التي شهدها العالم العربي منذ 2011 لا ينبغي تسميتها بالربيع بمنتهى الأمانة.

وأضاف أبو الغيط:”موت 500 ألف سوري، وطرد من 4 لـ5 ملايين سوري من بلادهم مع نزوح 6 ملايين سوري داخليا في سوريا وهدم ليبيا وتأثيرات رهيبة على المدن العراقية والليبية والسورية وعودة الكوليرا وشلل الأطفال باليمن فهذا ليس بالربيع ومستعد أقول هذا الكلام”.