إصابة 7 أطفال بالتسمم نتيجة تناولهم كعكا محشوا بأقراص دواء في إيران

ايران – أصيب سبعة أطفال بالتسمم في مدينة كرمان جنوب إيران، نتيجة تناولهم كعكا محشوا بأقراص دواء، وظهرت عليهم أعراض الشعور بالنعاس والتسمم بشكل خفيف.

وأفادت تقارير إخبارية مؤخرا بالعثور على كميات كبيرة من أنواع الكعك والبسكويت المحشو بأقراص دواء الترامادول والسلفوز ومضادات حيوية، إضافة إلى أقراص مخدرة، في إقليم سيستان وبلوشستان وهرمزكان جنوب إيران، ومحافظتي أذربيجان وقزوين شمال البلاد، كما تم ختم مستودع كبير في ميناء تشابهار (جنوب شرق البلاد) بالشمع الأحمر، بعد العثور فيه على كميات كبيرة من أنواع الكيك المحشو بأقراص سامة.

وقال المتحدث باسم منظمة الأغذية والأدوية الإيرانية، كيانوش جهانبور، إن أنواع الكيك التي عثر عليها تعود إلى نحو عشر شركات مختلفة تحمل ماركات متنوعة. وأشار إلى أن دس الأقراص فيها تم بدوافع مشبوهة ومثيرة للريبة، مضيفا أن الأمر أكبر من أن يكون له علاقة بالشؤون الصحية وأنه يحمل أبعادا سياسية وأمنية وعسكرية.

واعتبرت وزارة الصحة الإيرانية أن دس الأقراص في الكيك تم عن سابق إصرار. وقال مدير دائرة الرقابة على المنتجات الغذائية في الوزارة، محمد حسين عزيزي، إن إدخال الأقراص كان عن عمد، مضيفا أنه تم بعد عملية الإنتاج في المعامل، وربما يكون قد تم خارج معامل الإنتاج، والهدف منه يمكن أن يكون تشويش الرأي العام في البلاد، مؤكدا أن قوات الأمن والشرطة فتحت ملفا للتحقيق في ذلك.

المصدر: RT