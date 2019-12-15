وجاء الإعلان الإماراتي في بيان الدولة بالمؤتمر، الذي ألقاه سعود الشامسي، نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، والذي عبر من خلاله عن التزام الإمارات تجاه الصندوق الذي يتميز بسرعته، ومرونته وأبعاده الإنسانية للاستجابة لعمليات الإغاثة والطوارئ مرحبا بمبادرات الصندوق الحكيمة في منح التمويل الاستباقي لعمليات الإنقاذ قبل حدوث الكوارث المتوقعة.

وقال الشامسي: “رفعت الإمارات من سقف مساهماتها في السنوات الأخيرة لأن الصندوق يتمتع بتاريخٍ فريد في خدمة مبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية” مشيرا الى ان الصندوق “يسمح لنا كدولة مانحة، أن نصل إلى أكبر عدد ممكن من البلدان وبطريقة سريعة وفعالة وخاضعة للمساءلة، ولولا الصندوق لما استطعنا ذلك”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأكد الشامسي في بيانه على أهمية مراعاة صندوق الإغاثة لكافة الفئات العمرية وتجنبه تهميش المرأة أو ذوي الإعاقة في عمليات الإغاثة، داعيا إلى تطوير أدوات المساءلة والتدقيق التي تمكن المانحين من مثل الإمارات من التأكد أن المساعدات الإغاثية تصل وبأفضل صورة لمحتاجيها.