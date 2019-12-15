ليبيا – تلقت رئاسة البرلمان التركي أمس السبت مقترح قانون للمصادقة على مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون العسكري والأمني مع حكومة السراج.

المقترح أشار وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية إلى أن مذكرة التفاهم جرى توقيعها بمدينة إسطنبول في نوفمبر الماضي.

وأكد المقترح أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين تركيا وليبيا في المجالين الأمني والعسكري على أساس الاحترام المتبادل لسيادة البلدين.

وأوضح أن المذكرة تشمل التعاون في مجالات “الأمن والتدريب العسكري والصناعات الدفاعية،مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية،اللوجستيات والخرائط،التخطيط العسكري،نقل الخبرات وتأسيس مكتب تعاون دفاعي وأمني متبادل حال الطلب به”.

المقترح شدد على أن مذكرة التفاهم ستعمل على تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين بما يتماشى مع القواعد والاتفاقيات الدولية على حد زعمهم.