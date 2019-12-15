ليبيا – قال رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني إن الحكومة تعمل على إعادة الاستقرار للمناطق المتضررة من الإرهاب.

الثني وفي مقابلة مع قناة “الفضائية الليبية” أمس السبت أوضح أن الهدف هو إعادة الاستقرار وحل المختنقات الأساسية التي ترجع الحياة إلى طبيعتها، لافتاً إلى أن الحكومة لا تملك المليارات لتعيد إعمار المدن المتضررة، منوّهاً في الوقت ذاته على وجود فرق كبير بين بين إعادة الإعمار وإعادة الاستقرار.

وفي سياق متصل ،أكد الثني على أن موقف الحكومة كان واضحا من البداية وهو خروج المليشيات من العاصمة طرابلس، لافتاً إلى أن أسامة الجويلي وفتحي باشاآغا هم أحد أسباب دمار العاصمة طرابلس وبدأت بمؤامرة فجر ليبيا وقتها وإحدى النتائج هي دمار مطار طرابلس الدولي.