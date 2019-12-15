ليبيا – قام وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج أمس السبت بزيارة لمنزل أسرة الأسير اللواء طيار عامر الجقم في مدينة المرج يرافقه وفد رفيع من أسرة وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

الحويج أوضح وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة أن هذه الزيارة جاءت دعماً للقضية التي أٌسر من أجلها اللواء حيث أنه أسر وهو يقوم بواجبه الوطني دفاعاً عن شرف الليبيين والليبيات، مؤكداً أن اللواء الأسير هو ابن كل قبيلة وكل مدينة ليبية وقفت في صف الوطن والحق.

ووجه تحية اجلال وتقدير لما تقوم به القوات المسلحة بقيادة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر من دك أوكار الإرهاب والاجرام في العاصمة طرابلس.