ليبيا – قام وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج أمس السبت بزيارة لمنزل أسرة الأسير اللواء طيار عامر الجقم في مدينة المرج يرافقه وفد رفيع من أسرة وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
الحويج أوضح وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة أن هذه الزيارة جاءت دعماً للقضية التي أٌسر من أجلها اللواء حيث أنه أسر وهو يقوم بواجبه الوطني دفاعاً عن شرف الليبيين والليبيات، مؤكداً أن اللواء الأسير هو ابن كل قبيلة وكل مدينة ليبية وقفت في صف الوطن والحق.
ووجه تحية اجلال وتقدير لما تقوم به القوات المسلحة بقيادة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر من دك أوكار الإرهاب والاجرام في العاصمة طرابلس.
وأكد على أن معركة خلاص الوطن باتت قريبه وسيتحرر اللواء من سجانيه وسيكون مصدر فخر لكل الليبيين وفقاً لتعبيره.
كما أهدى الحويج خلال الزيارة درع الشجاعة لأسرة اللواء عامر الجقم مقدم من وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
ومن جانبهم ثمنوا أفراد الأسرة هذه الزيارة عالياً شاكرين وزير الخارجية والوفد المرافق له على هذا الدعم والتأييد للقضية التي تعتبر قضية كل الليبيين وقضية كل ليبي حر.
تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.