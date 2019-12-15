ليبيا – طالب عضو مجلس النواب علي السعيدي بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج.

السعيدي وفي تصريحات خاصة لقناة “روسيا اليوم” أمس السبت قال إن الوقت قد حان لنزع الاعتراف بحكومة الوفاق غير الدستورية ودعم مجلس النواب وحكومته من جامعة الدول العربية وكذلك البرلمان المصري والبرلمان العربي.

وأضاف أن الجميع متأكدون من أن الجسم الشرعي في ليبيا هو مجلس النواب وعلى الحكومات العربية دعمه وحكومته.

عضو مجلس النواب أكد أن مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح والمتمركز في مدينة طبرق جسما شرعيا وحيدا يمثل شعب ليبيا.