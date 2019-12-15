ليبيا – التقى عضو مجلس النواب أحمد الشارف في العاصمة الفرنسية باريس مع عدد من الشركات العاملة في مجال الصحة لتقديم الدعم لقطاع الصحة والمستشفيات في ليبيا والمنطقة الجنوبية بصفة خاصة.

الشارف كشف بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب بأن الشركات أبدت استعدادها لتقديم الدعم في مجال صيانة الأجهزة والمعدات الطبية، فضلا عن تزويد المستشفيات الليبية بما يلزمها من أدوية وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وأكد عضو مجلس النواب بأن الشركات أعربت عن تفهمها لأوضاع المستشفيات واحتياجاتها وما تقدمه من خدمة إنسانية للمواطن،مضيفا أن هذا الدعم سيتم عن طريق برنامج متكامل ستقدمه الشركات مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي بصورة مجانية.