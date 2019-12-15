موسكو – قرر البنك المركزي الروسي، الجمعة، خفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.25 بالمئة إلى 6.25 بالمئة، في خامس تخفيض خلال 2019.

وقال المركزي الروسي بيان إنه خفض الفائدة خلال اجتماعه اليوم، إلى 6.25 بالمئة مقابل 6.5 بالمئة في 25 اكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف أنه سيقيم جدوى تخفيض معدل الفائدة الرئيسي في النصف الأول من 2020.

وخلال 2019، خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة ثلاث مرات بنسبة 0.25 نقطة مئوية في كل مرة، بينما خفضها في نهاية أكتوبر الماضي بمقدار 0.5 بالمئة، لأول مرة منذ عامين، إلى 6.5 بالمئة.

وسعر الفائدة الرئيسي هو سعر الفائدة الأدنى الذي يقدم به البنك المركزي القروض للبنوك التجارية لمدة أسبوع، وهو أيضا الحد الأقصى للسعر الذي يقبله مقابل الودائع من البنوك.

الأناضول