الدوحة – ودع نادي الترجي التونسي بطولة كأس العالم للأندية مبكرا، بخسارته في الدور الثاني أمام الهلال السعودي، بهدف دون رد، في المباراة التي احتضنها، اليوم السبت، ملعب نادي السد بالدوحة.

ويدين الفريق السعودي بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الفرنسي، أفيتيمبي غوميز، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة 73.

وأكمال الهلال الدقائق الخمس الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعبه محمد كنو، لتلقيه إنذارين.

وضرب بذلك الهلال السعودي موعدا مع فلامنغو البرازيلي، في الدور نصف النهائي، وستقام مباراتهما الثلاثاء المقبل.

المصدر: RT