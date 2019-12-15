عمان – انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن، بنسبة 0.4 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

وحسب بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية)، الأحد، جاءت الزيادة مدفوعة بانخفاض مجموعات الخضروات، والبقول الجافة والمعلبة، والألبان ومنتجاتها والبيض، والتبغ والسجائر، والوقود، والنقل.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة مع أكتوبر/تشرين أول السابق له؛ نتيجة ارتفاع مجموعات اللحوم والدواجن، والفواكه، والمكسرات، والحبوب ومنتجاتها، والخضروات والبقول الجافة والمعلبة، والاسماك ومنتجات البحر.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الشهور الأحد عشر الأولى من 2019، بنسبة 0.3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2018.

وقدر مشروع موازنة الأردن 2019، نمو معدل التضخم بنسبة 2.3 بالمئة بنهاية العام الجاري، فيما تعتزم الحكومة الأردنية ربط زيادات الرواتب بالتضخم العام المقبل.

الأناضول