مصر – أعلن الفنان المصري ​تامر حسني​ عن تأجيل الحفل الذي كان سيحييه ويشاركه فيه الفنان المصري ​رامي جمال​ بمنطقة المنارة، بالتجمع الخامس من يوم الجمعة المقبل إلى تاريخ آخر.

وكشف حسني عن أن سبب التأجيل هذا هو لأسباب أمنية، وذلك نظراً للإقبال الكبير على الحفل ولضرورة العل على خطية أمنية محكمة لإستيعاب هذا العدد الكبير، وقال:”نظراً للتوجيهات الأمنية والإقبال الجماهيري الكبير غير المسبوق من قبل على هذا الحفل، ولتجهيز مكانه على أعلى مستوى وتحديد الخطة الأمنية اللازمة لاستقبال أكبر عدد ممكن من الجماهير تم تأجيل الحفل”.

وأضاف:”حرصاً منا على سلامتكم جميعاً والاستمتاع بالحفل على أكمل وجه، مع العلم أنه سيتم الدخول بالتذاكر القديمة التي تم شراؤها ولا تحتاج إلى استبدالها”.

وسائل اعلام مصرية