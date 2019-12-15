ليبيا – اجرى رئيس الرئاسي فائز السراج اليوم الاحد محادثات مع أمير قطر تميم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة بحضور ويزر خارجية الوفاق محمد سيالة ووزير الخارجية القطري محمد آل ثاني.

تميم جدد دعم بلاده لحكومة السراج ولجهود الاخير لتحقيق ما وصفه بـ” الأمن والاستقرار في ليبيا”، مؤكداً أن دولة قطر ستضاعف العمل من أجل أن تتجاوز ليبيا الأزمة التي تمر بها، وأنها مستعدة لتقديم اي دعم تطلبه حكومة الوفاق الوطني في المجالين الأمني والاقتصادي، حسب المكتب الإعلامي لرئيس الرئاسي.

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ومن جانبه، عبر السراج على عمق العلاقات بين البلدين، قائلاً:” إن زيارته توفر فرصة طيبة للتشاور والتنسيق وتبادل الآراء والأفكار حول مختلف القضايا محل اهتمام بلدينا”.

واطلع رئيس الرئاسي أمير قطر على مستجدات الوضع السياسي والأمني وتداعيات ما وصف بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة)، مؤكداً على أنه في موازاة التصدي لـ”لعدوان” تعمل حكومته على إرساء الأمن والاستقرار وتحريك عجلة الاقتصاد حسب زعمه.

وتطرق الاجتماع لمؤتمر برلين المزمع عقده لبحث الازمة الليبية واتفق الجانبان على ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي إلى هذا اللقاء دون أي إقصاء.