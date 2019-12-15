ليبيا – انتقد عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز تصريحات رئيس البرلمان المصري حول اعتبار القاهرة مجلس النواب الممثل الشرعي الوحيد لليبيا، مؤكدا أن مصر تريد أن تمارس ما وصفه بالوصاية على ليبيا.

دبرز وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأحد قال :”إن دولة مصر للأسف تريد ممارسة دور الهيمنة والوصاية علينا من خلال الانقلابات العسكرية وهذا ما لن نسمح به أبدا”.

وتابع دبرز:” دولة مصر رغم أنها جارة وتربطنا معها علاقات وثيقة وأواصر قربى ومصاهرة وأيضا شراكة اقتصادية، إلا أنها أكثر دولة تأذينا منها وحاربت ثورتنا التي نتطلع من خلالها إلى دولة مدنية، دولة دستور ومؤسسات دولة ذات سيادة”.

هذا وتأتي تصريحات دبرز ردا على تأكيد رئيس مجلس النواب المصري على عبد العال أن بلاده تعتبر مجلس النواب الذي يتخذ من طبرق مقرا له ويترأسه المستشار عقيلة صالح جسما شرعيا وحيدا يمثل شعب ليبيا.