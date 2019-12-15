إيطاليا – حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رقما قياسيا خلال مباراة فريقه يوفنتوس أمام ضيفه أودينيزي، امس في الأسبوع الـ17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز “الدون” ثنائية في فوز فريقه على أودينيزي بثلاثة أهداف لهدف واحد، ليرفع رصيده إلى 11 هدفا في 19 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم، ليصبح أول لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى، الذي يسجل عشرة أهداف على الأقل في جميع المسابقات خلال 15 موسما على التوالي.

ورفع رونالدو عدد أهدافه في الدوري الإيطالي إلى 9، ليقفز إلى المركز الرابع في قائمة هدافي “الكالتشيو”، ويتخلف بفارق 8 أهداف عن متصدر القائمة، مهاجم لاتسيو، الدولي الإيطالي شيرو إيموبيلي.

المصدر: وكالات