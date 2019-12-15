ليبيا – أفادت مصادر دبلوماسية بأنه من المتوقع أن يصل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو يوم الثلاثاء إلى العاصمة طرابلس وذلك في زيارة قصيرة مفاجئة.

المصادر أشارت لوكالة “نوفا” الإيطالية إلى أن هذه الزيارة ستكون أول مهمة رسمية بالنسبة لدي مايو إلى ليبيا منذ توليه منصب وزير الخارجية الإيطالية في 5 سبتمبر ومن المنتظر أن يجتمع دي مايو مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

وتأتي زيارة دي مايو إلى ليبيا في سياق المشاركة التركية المتزايدة في الملف الليبي فيما تتجه الحكومة الإيطالية نحو صياغة موقف أوروبي مشترك.