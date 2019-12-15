ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن تشغيل البئر الجديد ك ك 6 بمنطقة التعاقد ( أ ) التابعة لحقل ابو الطفل ووضعه على منظومة الانتاج والذي سيضيف حوالي 2500 برميل لمعدلات الانتاج اليومية لشركة مليته للنفط والغاز.

الوطينة للنفط أوضحت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أن ذلك تم بعد الانتهاء من أعمال تركيب مجمع آبار جديد لربط الآبار بالمحطة الفرعية بالتركيب ك ك.

وتم تجهيز وصلات الآبار المستقبلية (ك ك 7)، (ك ك 8) بالمحطة والتي من المستهدف حفرها وربطها في العام 2020 بعد اعتماد خطة التطوير Field Development Plan من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

من جانبه تقدم رئيس وأعضاء مجلس الادارة بالمؤسسة الوطنية للنفط بالشكر لرئيس وأعضاء لجنة ادارة المشغل والإدارات المختصة بالمؤسسة ونظرائهم بشركة مليته وجميع من ساهم في هذا العمل بشركة مليته للنفط والغاز على ما يبذلونه من جهد للمحافظة على زيادة القدرة الإنتاجية وتأدية مهامهم على الوجه الأكمل.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.