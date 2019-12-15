إسبانيا – يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره فالنسيا، بملعب ميستايا، مساء اليوم الأحد، في إطار لقاءات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن فالنسيا سيواجه ريال مدريد بمهاجم واحد فقط، في ظل إصابة بقية مهاجمي الفريق، بعدما تعرض ماكسي جوميز وكيفين جاميرو لإصابات مختلفة في الفترة الأخيرة.

وأضافت أن ألبيرت سيلاديس المدير الفني للخفافيش سيتعين عليه الاعتماد على رودريجو مورينو كمهاجم وحيد بالفريق، لاسيما وأن جوميز سيغيب حتى مطلع 2020 بعد إصابة في ربلة الساق، بينما أصيب جاميرو خلال مواجهة أياكس الأخيرة.

ونوهت أن مدرب فالنسيا قد يعتمد على دينيس تشيريشيف لاعب وسط الفريق والذي تعافى من الإصابة، في مركز المهاجم الثاني خلف رودريجو مورينو.

وختمت أنه من الناحية الدفاعية كانت هناك أجراس إنذار تدق بعدما غاب جابرييل باوليستا ومختار دياخابي عن التدريبات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه من المتوقع أن يشارك الاثنان في اللقاء.

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