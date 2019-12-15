عسكري أمريكي يكشف عن اختراع للنقل لا مثيل له من قبل!

عسكري أمريكي يكشف عن اختراع للنقل لا مثيل له من قبل!

الولايات المتحدة – استيفن كواست، وهو فريق متقاعد في الجيش الأمريكي، إن الولايات المتحدة باتت تمتلك تكنولوجيا قادرة بفضلها على نقل الإنسان إلى أي نقطة في الكرة الأرضية في أقل من ساعة.

وأضاف كواست وهو الرئيس السابق لمركز تعليم الطيران، في كلمة ألقاها في كلية “هيلدا ديليس” أن “هذه التقنية قد تم إنشاؤها اليوم، وبشكل مستقل وليس تطويرا لتكنولوجيا أخرى صُنعت من قبل. هذه التكنولوجيا تسمح بنقل أي إنسان من أي نقطة على الأرض إلى أي مكان آخر في أقل من ساعة”.

هذا ولم يوضح كواست نوعية هذا الاختراع وطبيعته.

المصدر: وكالات