انجلترا – عارض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي فكرة تغيير نمط بطولة دوري أبطال أوروبا.

واقترح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إجراء إصلاح شامل لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا من خلال تحويله إلى بطولة تضم 32 فريقاً.

وأكد كلوب أن فكرة زيادة عدد مباريات دوري أبطال أوروبا “لا فائدة منها”.

وأضاف “أرى أن بعض أندية القمة ترغب في مباريات أكثر بدوري الأبطال، أنا لست معنيا بذلك، إنه مجرد هراء”.

ويرى كلوب أن الأندية الأوروبية لديها بالفعل روزنامة مزدحمة بالمباريات وأنه ليس من المنطقي إنهاكها بمزيد من الارتباطات.

ووجه كلوب حديثه للمسؤولين قائلا “هل تحبون رؤيتنا نعاني، لا أحد يهتم، لكننا سنقوم بما علينا فعله وسنظل نتحلى بالإيجابية”.

المصدر: كووورة