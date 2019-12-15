ألمانيا – أوضح نادي لايبزيج الألماني حقيقة تفاوضه مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم ريد بول سالزبورج النمساوي، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان سالزبورج قد أكد صحة التقارير التي أفادت بسفر الدولي النرويجي إلى ألمانيا الأسبوع الماضي، للتفاوض مع أحد الأندية، وسط أنباء تفيد بجلوسه مع مسؤولي ناديي لايبزيج وبوروسيا دورتموند.

من جانبه، قال أوليفر مينتزلاف، الرئيس التنفيذي لنادي لايبزيج، في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “نحن نرصد بالطبع عددًا من اللاعبين، وبالفعل نهتم بهالاند”.

وأكمل: “إنه لاعب رائع، لكنه مرتبط بعقد مع سالزبورج، ومن الأفضل عدم التحدث كثيرًا عن لاعب لديه عقد مع نادٍ آخر، لكن على الأقل يمكننا القول إننا مهتمون به”.

ويبدو النادي الألماني الوجهة الأقرب لهالاند في الميركاتو الشتوي، نظرًا لامتلاك شركة “ريد بول” ناديي سالزبورج ولايبزيج، وهو ما يسهل الصفقة.

يذكر أن جوليان ناجلسمان، مدرب لايبزيج، أفصح عن جلسة جمعته بالمهاجم الشاب، صاحب الـ19 عامًا، ليشرح له أسلوبه وأفكاره وخططه بشأنه حال انتقاله لصفوف الفريق.

المصدر: كووورة