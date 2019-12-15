ليبيا – كشف رئيس مشروع مخصصات أرباب الأسر في مصرف ليبيا المركزي سالم السيوي اليوم الأحد أعداد أرباب الأسر المتحصلين على مخصصاتهم عن العام 2019 والتي شرع المصرف المركزي في قبولها منذ 20 أغسطس 2019 وحتى تاريخ 15 من ديسمبر الجاري.

السيوي أشار في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 218″إلى أن عددهم بلغ 1.360 مليون ربّ أسرة في حين وصل عدد الأفراد المستفيدين من المخصصات 6.860 مليون مواطن وبلغت القيمة المسيلة لتغطيتها 3.430 مليار دولار.

وأكد السيوي أن المصارف التجارية ستتوقف عن استلام المخصصات الإضافية عن العام 2018 يوم 31 من ديسمبر الجاري،لافتاً في الوقت ذاته إلى استمرار قبول معاملات مخصصات أرباب الأسر عن العام 2019 خلال عام 2020.

رئيس مشروع مخصصات أرباب الأسر نوّه بأن بعض المصارف ستتوقف عن استلامها مؤقتا لمدة لا تتجاوز 10 أيام لغايات إغلاق الحسابات السنوية، مؤكدا أنه لا خطط مطروحة تهدف لصرف مخصصات إضافية عن العام الجاري أو تجهيزات لمخصصات 2020.