السعودية – أثارت الفنانة العراقية مريم حسين جدلا واسعا بين جمهورها، وذلك بعد أن وجهت تهنئة لطليقها ووالد ابنتها “الأميرة”، عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل بمناسبة عيد ميلاده.

الفنانة العراقية هنأت طليقها بعيد ميلاده، من خلال تطبيق “سناب شات”، حيث كتبت: “عيد ميلاد سعيد أبو الأميرة 12-12”، وقد أثارت هذه التغريدة الجدل بين جمهورها، حيث تسائلوا عن إمكانية عودتهما لبعضهما.

يذكر أن فيصل الفيصل،كان قد أعلن انفصاله عن مريم حسين، في بداية شهر فبراير عام 2017، وذلك بعد أن أكد أن سبب ارتباطه بها يعود لحملها قبل الزواج رغم إرادته، الأمر الذي أثار حالة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدثت مريم حسين لأول مرة عن خلافاتهما والتي أدت إلى انفصالهما، حيث أكدت أن لجوء فيصل لمواقع التواصل الاجتماعي للتحدث عن خلافاتهما، بدلا من حلها داخل المنزل، كانت تؤدي لتفاقم هذه الخلافات، حيث كانت تضطر هي الأخرى للدفاع عن نفسها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكالات