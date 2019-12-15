ليبيا – عبّر المصور المصري الفار من مصر ” عمرو صلاح الدين ” عن غضبه من إتهامه بـ ” العمل كمقاتل مرتزق في صفوف الجيش الليبي بالقيادة العامة ” مؤكدًا أنه مصور كان يغطي صفوف ” بركان الغضب ” ضد ما يصفها حرب ” الإنقلابي حفتر ” .

وكان المصور المصري قد نشر لقطات عبر حسابه الرسمي على موقع ” إنستغرام ” توثق معارك ” قوات الوفاق ” عندما باغته وابل من رصاص القوات المسلحة فاضطر للأنسحاب من موقع التغطية التي يقوم بها متحدثًا باللهجة المصرية .

Hi في المقابل ، إلتقطت المقطع حسابات موالية لـ ” بركان الغضب ” من ضمنها حساب المتحدث الرسمي باسمهم عبدالمالك المدني وجلال القبي عضو الفريق الإعلامي المسمى ” ميديا البركان ” وقالوا أنه يعود لمرتزق مصري مع ما يسمونها ” مليشيات الكرامة ” .

وعلّق المصور المطلوب في بلاده لانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة على هذه الإتهامات مطالبًا المدني بتحري الصدق في النشر وقال : ” أنا أصور في ليبيا منذ أحداث 17 فبراير وفي هذا المقطع كنت مع قوات البركان من مصراتة في محور اليرموك ، عليك البحث عن مصدر بدل اعادة نشر شائعات من الفيسبوك ” .

وأثارت إتهامات المتحدثين باسم ” بركان الغضب ” للمصور المصري بالإرتزاق في ” صف حفتر ” كما وصفوه ، غضب بعض متابعيه

يشار إلى أن صلاح الدين كان يعمل مصورًا لوكالة الأنباء التركية ” أناضول “كما عمل قبلها لدى صحيفة الشروق والمصري اليوم قبل أن يقيم في كندا حيث يتواجد حاليًا بعد مهام عمله في ليبيا .

المرصد – متابعات