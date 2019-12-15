ليبيا – وصل وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد عيسى أمس السبت إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية يرافقه فيها وفد من وزارة الصحة لاستكمال إجراءات التوقيع على اتفاق مع وزارة الصحة التركية بشأن تشغيل بعض المرافق الصحية في ليبيا وتوفير بعض الأطقم الطبية.

عيسى التقى خلال الزيارة بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة مع كل من وكيل وزارة الصحة التركية أمينة ألب ماشا ومدير عام شؤون الاتحاد الأوروبي والعلاقات الدولية سلامي كلش.

وزار الوكيل العام والوفد المرافق له مستشفى “بيلكنت” الذي جرى افتتاحه مؤخرًا بالعاصمة أنقرة والذي يعد أكبر مستشفى في أوروبا والثالث على مستوى العالم للإطلاع على الخدمات الطبية التي يقدمها.

وفي ذات السياق،ذكر مدير إدارة الشؤون المالية فوزي أونيس الذي رافق الوكيل العام خلال الزيارة أن الاتفاق تضمن توفير أطقم طبية لتشغيل مركز مصراتة للعلاج الطبيعي الذي أشرفت على بناءه موسسة تيكا والذي قدمته الحكومة التركية دعمًا لليبيا.