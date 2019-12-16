سوريا – اكد الرئيس السوري بشار الأسد إن فوز الرئيس دونالد ترامب بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة أو خسارته، لن يؤثر على سوريا بشيء موضحا أن من يتحكم بمفاصل السياسة في أمريكا هي”اللوبيات”.

وأضاف الأسد في مقابلة مع قناة “فينيكس” الصينية تم نشرها اليوم : “المنظومة السياسية الأمريكية ليست منظومة دولة بالمعنى الذي نفهمه.. هي منظومة لوبيات.. من يحكم في أمريكا هي لوبيات المال سواء كان نفطا أم سلاحا أم بنوك أم غيرها.. هذه اللوبيات هي التي تتحكم بكل مفاصل السياسة الأمريكية، وعندما أراد ترامب أن يكون مستقلا، بدأ الهجوم عليه، والآن نشهد عملية ما يسمونها عزل الرئيس، وهي عملية الهدف منها إعادة الرئيس إلى الخط.. وهو خط اللوبيات”.

وتابع الأسد قائلا: “مهما كان لدى هذا الرئيس نوايا طيبة فهو لا يستطيع أن يخرج عن سياسة اللوبيات. لذلك فالرهان على تغيّر الرؤساء هو رهان في غير محله وغير واقعي. ولا أعتقد بأن هذه السياسة الأمريكية ستتغير خلال السنوات المقبلة”، مشددا أنه وبناء على ذلك سوريا لا تفكر أبدا بمن يأتي وبمن يذهب من الرؤساء الأمريكيين.

ولفت الأسد إلى أن قرارات الرئيس ترامب المتغيرة والمفاجئة أيضا هو بسبب تأثير اللوبيات، ومنها ما يخص قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا ثم تراجعه بإبقاء جزء منها بذريعة حماية آبار النفط، وقال: “إن ما يحكم السياسة هو اللوبيات، هذه الدولة لا تحكمها المبادئ، وإنما تحكمها مصالح تلك الشركات، فإذا كانت مصالحها هي في احتلال آبار النفط وسرقته وبيعه بشكل أو بآخر، فهذه الدولة وهذا النظام سيذهب باتجاه العمل من أجل هذه الشركات بغض النظر عن القانون الدولي، وبغض النظر حتى عن القانون الأمريكي، هم يخالفون حتى القوانين الأمريكية من أجل الشركات لأنه من دون إرضائها ربما يُعزل الرئيس”.

المصدر: سانا