ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم الإثنين سير العملية التعليمية وذلك خلال اجتماع عقده مع كل من وزير التعليم فوزي بومريز ووكيل وزارة التعليم للتعليم العام عبدالرحيم البركي.

الاجتماع ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة سير العملية التعليمية وانتظام العام الدراسي وبحث الأوضاع التعليمية في مدينة ترهونة وما تتطلبه من إجراءات لحل كل المختنقات التي تواجهها.

وخلص الاجتماع الذي حضره مدير المكتب الخاص للحكومة المؤقتة الطاهر محمد الطاهر إلى الاتفاق على اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير المستلزمات التعليمية.

