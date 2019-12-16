روسيا – صادقت الحكومة الروسية على توقيع اتفاق مع نظيرتها القطرية بشأن الإلغاء المتبادل لتأشيرات الدخول لمواطني البلدين.

وأصدرت الحكومة الروسية، اليوم الاثنين، بيانا نشر على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية في روسيا، يقضي بـ “المصادقة على مشروع الاتفاق بين حكومة الاتحاد الروسي وحكومة دولة قطر حول الإلغاء المتبادل لمتطلبات تأشيرات الدخول للمواطنين الروس والقطريين”.

وأشار البيان إلى أن مشروع الاتفاق قدمته وزارة الخارجية الروسية، وهو منسق مع الأجهزة الفدرالية المعنية للسلطة التنفيذية والمعمول به مسبقا مع الجانب القطري.

ووجهت الحكومة الخارجية الروسية، حسب البيان، “بإجراء محادثات مع الجانب القطري للتوصل إلى اتفاق نهائي حول إلغاء التأشيرات والتوقيع عليه نيابة عن مجلس الوزراء”.

المصدر: وكالات روسية