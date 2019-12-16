ليبيا – علق عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض على البيان الصادر عن المجلس البلدي مصراتة والذي أعلن خلاله حالة النفير في المدينة.

الرعيض قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إن مصراتة إجتمعت بكافة أطيافها لإعلان حالة النفير لإنتهاء المعركة ورفع المعاناة عن المواطنين سواء النازحين أو المقاتلين في الجبهات حسب تعبيره.

وأشار إلى أنه تم خلال الإجتماع إعلان حالة النفير من أجل سرعه حسم المعركة والقضاء على ماوصفها بـ”المليشيات التي قتلت وشردت المدنيين في طرابلس” (القوات المسلحة الليبية)، لافتاً إلى أن حالة النفير هدفها جلب كافة مسلحي مصراته لإنهاء المعركة ودعوة كافة المدن للمشاركة بهذه الحرب التي لا تقل عن حرب داعش حسب قوله.

واختتم حديثه قائلاً :”الحكم العسكري لا يختلف عن التطرف وداعش، بعد إعلان النفير سيكون هناك دعم كبير للجبهة وإلتحاق من قواتنا التي لم تلتحق بعد والتصميم على إنهاء المعركة في أقرب وقت ممكن لتخفيض الخسائر والمحافظة على طرابلس من التدمير وإنهاء أوهام الطغاة الذين يريدون حكم ليبيا بالقوة وعودة حكم العسكر من جديد”.