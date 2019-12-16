ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن المجلس يتعافى ويستعيد مكانته بالتدريج بالتزامن مع الانتصارات المتوالية للجيش، مشيراً إلى أن العديد من الدول تواصلت مع البرلمان والتي لم تخف استعدادها لقطع علاقاتها مع المجلس الرئاسي وحكومة السراج والاعتراف بالبرلمان كجهة شرعية وحيدة تستطيع أن تكون مسؤولة عن إدارة البلاد في المرحلة المقبلة.

السعيدي أوضح في تصريح لصحيفة “العرب” اللندنية أمس الأحد أن أبرز الدول التي يمكن أن تستجيب قريبا لنداء البرلمان هي روسيا وكرواتيا بالإضافة إلى دولتين لم يسمهما.

ونوّه إلى أن مجلس النواب يدرس حاليا إرسال بعثات دبلوماسية للدول الداعمة لشرعيته والمعترفة بسلطته لأن دور حكومة الوفاق انتهى عسكريا وسياسيا وأصبح من الضروري خروجها من المشهد السياسي.

عضو مجلس النواب شدد على أن المجلس الرئاسي أخل بالاتفاق السياسي “الهزيل” في الصخيرات أكثر من أربع مرات آخرها توقيعه مذكرتي تفاهم مع تركيا دون العودة إلى البرلمان للاطلاع والتصويت عليهما وهذا وحده كفيل بنزع الشرعية عنه.