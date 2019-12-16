ليبيا – قال عضو المؤتمر الوطني السابق إبراهيم الغرياني إن الكلمة الأخيرة للقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر التي أعلن فيها انطلاق “ساعة الصفر” لاقتحام طرابلس تمهد للمرحلة الثانية من العملية العسكرية التي انطلقت في الرابع من إبريل الماضي.

الغرياني وخلال مداخلة مع برنامج “LIVE” على قناة “218 NEWS” أمس الأحد أوضح أن المرحلة الأولى من العمليات تضمنت استنزاف التشكيلات المسلحة عبر استدراجها خارج الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين وتحجيم قدرتها القتالية والبشرية.

وختم الغرياني حديثه بالقول إن المعارك التي يخوضها الجيش الوطني في طرابلس تعتبر حربا لإعادة الاستقرار والأمن في ليبيا وإنهاء الأخطار المحدقة بها وهو واجب يفرضه القانون على الجيش الوطني الذي أكد أنه وبموجب الأحكام القانونية عليه التحرك حين ينحدر منسوب الأمن وتمر البلد باضطرابات.