ليبيا – أكد مستشار رئيس مجلس النواب فتحي المريمي على عزم الجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر خوض المعركة على العاصمة طرابلس حتى نهايتها.

المريمي قال في حديث خاص لـ “روسيا اليوم” أمس الأحد إن هناك إرادة سياسية لا رجعة عنها باستكمال تحرير طرابلس وكافة المدن الليبية الواقعة تحت سيطرة المليشيات، مشيراً إلى أن المعارك تسير بشكل جيد جدا الأمر الذي بيّنه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشكل لا لبس فيه.

ولفت إلى أن معركة طرابلس ستعقبها عملية سياسية تتمثل في حكومة وحدة وطنية من الأقاليم الثلاثة طرابلس وبرقة وفزان لتسيير الأمور المعيشية للمواطنين.

ونوّه إلى أن من مكونات العملية السياسية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يقول فيها الشعب كلمته بكل حرية بعد تحريره من الجماعات الإرهابية والمليشيات، داعياً أهالي طرابلس الوقوف إلى جانب الجيش.

كما أشاد بكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن ليبيا مؤكداً أن ليبيا ومصر تربطهما علاقات استراتيجية وحوار ومصالح مشتركة، مشدداً على تفهم البرلمان الليبي والقيادة العسكرية لمخاوف مصر من انتشار الإرهاب وأولويات الأمن القومي المصري.