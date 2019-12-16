المستشار صالح أوضح في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية” أمس الأحد أن حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج فاقدة للأساس القانوني والشرعي إذا إنها لم تحصل على ثقة البرلمان الذي يمثل الشعب الليبي ولم تؤد اليمين القانونية.

وشدد على أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس عدم تسجيل الطلب الذي أرسلته أنقرة بشأن الاتفاقيتين اللتين وقعهما السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتوقع رئيس البرلمان أن تستجيب الأمم المتحدة لطلبه،لافتاً إلى أنه سيلتقي المبعوث الأممي للأزمة الليبية غسان سلامة لإبلاغه بشكل مباشر المطالبة بسحب التأييد الدولي لحكومة السراج.

المستشار صالح قال إن القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر تمضي نحو هدفها لتطهير ليبيا من الجماعات المسلحة بغطاء شعبي وشرعي.