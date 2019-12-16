اليمن.. سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين بينهم قيادي إثر مواجهات شمال لحج

اليمن.. سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين بينهم قيادي إثر مواجهات شمال لحج

اليمن – لقي قائد ميداني في جماعة “أنصار الله” الحوثية، مصرعه، امس خلال مواجهات مع الجيش اليمني في محافظة لحج جنوبي البلاد.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة “سبوتنيك” بأن جماعة “أنصار الله” شنت هجوما واسعا على موقع الغريب في جبهة حمالة بمنطقة كرش في مديرية القبيطة شمال لحج​​​.

وأضاف أن الجيش تمكن عقب مواجهات من صد الهجوم وتكبيد المهاجمين 3 قتلى، بينهم القيادي “أبو عبد الله العمراني”، و7 جرحى.

وأعلن الجيش اليمني في 24 ديسمبر الماضي، تمكن قواته من تحرير تباب الساقية والعدن والأسرى بالإضافة إلى تباب الكرب ومفرق جبل النبي شعيب ومفرق الكعبين إثر هجوم على “أنصار الله” شرق مديرية القبيطة.

وتشهد مديرية القبيطة شمال محافظة لحج، منذ نحو 3 أعوام، بين الحين والآخر، معارك كر وفر بين “أنصار الله” والجيش اليمني الذي يسعى لاستعادة المديرية بالكامل وتأمين جبالها الاستراتيجية المطلة على عدد من المحافظات الجنوبية، في حين يستميت الحوثيون للمحافظة على تمركزهم فيها واستعادة ما خسروه منها.

المصدر: سبوتنيك