ليبيا – قال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو إن مذكرتي التفاهم اللتين تم توقعيهما مع ليبيا خطوة هامة ضد محاولات حشر تركيا في الزاوية.

أوغلو وفي كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للبرلمان التركي بالعاصمة أنقرة أمس الأحد وفقاً لوكالة “الأناضول”التركية أكد أن حكومة الوفاق يحق لها توقيع مذكرات التفاهم وفق الصلاحيات الممنوحة لها بموجب اتفاق الصخيرات،في إشارة إلى اتفاقتي التعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية الموقعتين الشهر الماضي بين تركيا وليبيا.

ولفت في هذا الصدد إلى أن حكومة الوفاق وسبق أن وقعت اتفاقيات مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والنيجر.

وتساءل :”آنذاك كان يحق للحكومة الليبية توقيع اتفاقيات، فلماذا لا يحق لها التوقيع عندما يتعلق الأمر بتركيا؟”.

وحول المناورات البحرية التي أجرتها كل من فرنسا إيطاليا وقبرص شرق المتوسط مؤخرا، قال : “الجميع من حقه إجراء مناورات عسكرية في المياه الدولية”، مشدداً على عزم تركيا حماية مصالحها ومصالح ما قال أنها “قبرص التركية” التي لا يعترف بها أحد في العالم إلا تركيا .

وزير خارجية تركيا أكد على أن مثل هذه المناورات لن تثني بلاده عن مواصلة طريقها الحازم.